Економіка – також фронт: Зеленський закликав реанімувати бізнес

Ключові питання – виконання державного бюджету й економічна активність в Україні.

Президент Володимир Зеленський 6 квітня провів нараду з членами Кабміну.

Про це він розповів у своєму відеозверненні вночі 7 квітня.

Ключові питання – виконання державного бюджету й економічна активність в Україні.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно та взагалі можливо працювати", – переконаний глава держави.

За його словами, економіка – це також фронт. Тому потрібно постійно шукати шляхи, щоб адаптуватись до наявних обставин.

Зеленський закликав урядовців, центральну і місцеву владу бути максимально креативними і сміливими у розв'язанні економічних питань.

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"Ми маємо всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка країни стабілізувалася. Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території", – зазначив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський розповів, що стане для Росії "дозволом розпочати нову криваву хвилю на Донбасі".

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