Эксперты рассказали, сколько украинцев готовы откладывать до 5% своих доходов

Эксперты рассказали, сколько украинцев готовы откладывать до 5% своих доходов

На сбережения рассчитывают 34% человек.

Ежемесячно откладывать до 5% своих доходов готовы половина опрошенных украинцев.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным социологического опроса от исследовательской компании Gradus, 36% украинцев рассчитывают на пенсию. Зато на собственные сбережения — 34%. Остальные колеблются в ответе.

К слову, большинство респондентов считают, что украинцы привыкли к не слишком высоких, но гарантированных пенсий.

Как сообщалось, Украинская не хватает заработной платы, чтобы покрывать свои потребности. В НБУ рассказали, что люди начали использовать свои сбережения. Причина — рост цен. Например, стоимость газоснабжения увеличилась в 2,6 раза, электроснабжения — на 37%, а цена на сахар выросла за год — на 84%, подсолнечного масла — на 79%.

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