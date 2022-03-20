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Франция заморозила 22 млрд евро Центробанку РФ

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Франция заморозила 22 млрд евро Центробанку РФ

pixabay.com

Также во Франции заморозили 150 млрд евро, принадлежащих частным лицам.

Франция уже заморозила 22 млрд евро, принадлежащих Центробанку РФ. Также там заморозили 150 млрд евро, принадлежащих частным лицам.

Об этом сказал глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мер, пишет RTL.

"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро", – говорится в сообщении.

Во Франции также заморозили недвижимость, которая принадлежит 30 россиянам на общую сумму в полмиллиарда евро.

Напомним, криптофонд Украины уже собрал более 60 миллионов долларов на нужды ВС.

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