Франція заморозила 22 млрд євро Центробанку РФ

Також у Франції заморозили 150 млрд євро, які належать приватним особам.

Франція уже заморозила 22 млрд євро, які належать Центробанку РФ. Також там заморозили 150 млрд євро, які належать приватним особам.

Також читайте Криптофонд зібрав уже понад 60 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ

Про це сказав голова Мінекономіки Франції Брюно Ле Мер, пише RTL.

"Ми заморозили активи ЦБ РФ на суму 22 млрд євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

У Франції також заморозили нерухомість, яка належить 30 росіянам на загальну суму півмільярда євро.

Нагадаємо, криптофонд України вже зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби ЗСУ.