Гривна снова ослабла: курс валют на 10 августа в обменниках

В среду гривна ослабла и по отношению к доллару, и по отношению к евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 10 августа ослаб на 15 копеек – до 39,85 грн/долл., по отношению к евро гривна ослабла на 10 копеек – до 40,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,00 грн/долл., евро – 39,20 грн/евро.

Также читайте Ситуация на рынке стабилизируется: в НБУ видят положительные результаты от решения запретить обменникам выставлять курс валют

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Читайте также: