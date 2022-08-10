Гривня знову ослабла: курс валют на 10 серпня в обмінниках

У середу гривня ослабла і щодо долара, і щодо євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 10 серпня ослаб на 15 копійок – до 39,85 грн/дол., щодо євро гривня ослабла на 10 копійок – до 40,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,00 грн за дол., євро – 39,20 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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