Кабмин отменил обязательную установку кассовых аппаратов для предпринимателей в селе

Одна из причин — отсутствие стабильного Интернет-покрытия или его абсолютное отсутствие в селах.

Правительство освободило предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения кассовых аппаратов. Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО (кассовых аппаратов – ред.) станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса", — говорит Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Кроме того, использовать кассовые аппараты могут не все предприниматели из-за неравномерного Интернет-покрытия или его абсолютному отсутствию в селах. В результате этого правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников.

Так, согласно решению Правительства, от обязательного применения кассовых аппаратов освобождаются субъекты, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций, что составляет 167 размеров минимальной заработной платы.

Напомним, в Верховной Раде во время голосования провалили отсрочку обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП до 2023 года.

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