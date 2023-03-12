Как проверить, какая пенсия будет в результате мартовской индексации

Как узнать размер пенсии, насколько она выросла после мартовской индексации, читайте в материале ТСН.ua
Мартовское повышение пенсий коснулось более 10 миллионов пожилых украинцев. Размеры пенсий рассчитывались персонально в зависимости от многих факторов, как то страхового стажа, зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы, наличия инвалидности и т.д.
Узнать, на сколько увеличится пенсия в рамках мартовской индексации можно самостоятельно, не выходя из дома, онлайн. Как это сделать, рассказали в ПФУ.
Чтобы узнать размер пенсии на портале электронных услуг Пенсионного фонда:
- нужно авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга,
- проверить информацию о перерасчете в разделе «Моя пенсия».
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