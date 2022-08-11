Когда доллар может взлететь до 40 гривен

Динамика будет зависеть, прежде всего, от готовности нашей власти отпустить гривну в свободное плавание. Если курс валюты больше не будет фиксированным, то мы ожидаем его роста.

Причина не только в последствиях войны, но и во внешних факторах — во всем мире инфляционное давление бьет все рекорды при минимальном экономическом росте.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

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Как отмечает издание, в текущем году средняя стоимость составит около 35,6 грн/долл (на конец года – 43 грн/долл). В 2023 году средняя стоимость доллара составит уже 45,2 грн/долл (46,2 грн/долл на конец года), а в 2024-м уже 46,1 грн/долл.

В среднем расходы украинского бюджета ежемесячно составляют 250 млрд грн, а получаем всего 100 млрд. То есть ежемесячно приходится занимать 150 млрд грн. Часть этой суммы является безвозвратными грантами. Однако кредитная нагрузка была высокой и до полномасштабной войны. Поэтому фактически приходится договариваться об отсрочке платежей и по старым кредитам.

Все это создает очень опасную ситуацию, когда бюджет полностью зависит от прямого внешнего финансирования, а внутренних резервов критически не хватает. Первоочередные задачи – оборона и социальная защита. Рано или поздно придется перекраивать бюджет и сокращать все расходы, не критичные.

Ситуация в Украине остается сложной, бюджетный кризис продолжается и до момента окончания войны значительного улучшения ожидать не стоит. До окончания войны главным риском является утрата внешнего финансирования.

Отметим, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Замороженная гривна: отпустит ли Нацбанк ее в свободное плавание?

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