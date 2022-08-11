Коли долар може злетіти до 40 гривень 

Динаміка залежатиме насамперед від готовності нашої влади відпустити гривню у вільне плавання. Якщо курс валюти більше не буде фіксованим, то ми очікуємо на його зростання.

Причина не лише у наслідках війни, а й у зовнішніх чинниках, — у всьому світі інфляційний тиск б'є всі рекорди при мінімальному економічному зростанні.

Про це пише видання "Обозреватель".

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Як зазначає видання, цього року середня вартість становитиме близько 35,6 грн/дол (на кінець року – 43 грн/дол). 2023-го середня вартість долара становитиме вже 45,2 грн/дол (46,2 грн/дол на кінець року), а 2024-го вже 46,1 грн/дол.

У середньому видатки українського бюджету щомісяця становлять 250 млрд грн, а отримуємо всього 100 млрд. Тобто щомісяця доводиться позичати 150 млрд грн. Частина цієї суми є безповоротними грантами. Однак кредитне навантаження було високим і до повномасштабної війни. Тому фактично доводиться домовлятися про відстрочення платежів і за старими кредитами.

Все це створює дуже небезпечну ситуацію, коли бюджет повністю залежить від зовнішнього прямого фінансування, а внутрішніх резервів критично не вистачає. Першочергові завдання – оборона та соціальний захист. Рано чи пізно доведеться перекроювати бюджет і скорочувати всі витрати, які не є критичними.

Ситуація в Україні залишається складною, бюджетна криза продовжується, і до моменту закінчення війни значного покращення очікувати не варто. До закінчення війни головним ризиком є втрата зовнішнього фінансування.

Зазначимо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% – від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають в НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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