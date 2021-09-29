Курс доллара и евро на 30 сентября

Стоимость доллара составляет 26,57 грн, а евро — 30,98 грн.
В четверг, 30 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 30 сентября:
- Доллар США — 26,57 грн (плюс 1 коп)
- Евро — 30,98 грн (минус 5 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 29 сентября:
- Доллар США — 26,5/26,7 грн.
- Евро — 30,9/31,2 грн.
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