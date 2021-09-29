Курс долара і євро на 30 вересня

Курс долара і євро на 30 вересня

Вартість долара становить 26,57 грн, а євро – 30,98 грн.

У четверг, 30 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 30 вересня:

Долар США – 26,57 грн (плюс 1 коп)

Євро – 30,98 грн (мінус 5 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 29 вересня:

Долар США – 26,5/26,7 грн.

Євро – 30,9/31,2 грн.

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