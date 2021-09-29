Курс долара і євро на 30 вересня

Вартість долара становить 26,57 грн, а євро – 30,98 грн.
У четверг, 30 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 30 вересня:
- Долар США – 26,57 грн (плюс 1 коп)
- Євро – 30,98 грн (мінус 5 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 29 вересня:
- Долар США – 26,5/26,7 грн.
- Євро – 30,9/31,2 грн.
Читайте також:
- Прогноз курсу долара і євро на тиждень;
- Бюджет-2022: основні цифри.
- Сім порад Білла Ґейтса про успіх, гроші та бізнес.