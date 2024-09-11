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Курс валют на 12 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 12 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют в Украине на 12 сентября. / Фото: Национальный банк Украины

Валюта прибавила в стоимости.

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 12 сентября. По сравнению с предыдущим днем доллар, евро и злотый существенно выросли в цене.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,18 (+4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,48 (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,61 (+2 коп.)

Как сообщалось, глава НБУ Андрей Пышный оценил, что будет с курсом гривны к доллару после переговоров с МВФ. По его словам, НБУ будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару.

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