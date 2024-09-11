Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В отличие от евро и злотого – доллар дальше растет в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 11 сентября. Доллар вырос еще на 5 коп. Евро потеряло1 коп. Злотый – также 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,14 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,37 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,59 (-1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"Ощадбанк" – 40,95-41,60 грн

"ПУМБ" – 40,90-41,40 грн

"УкрСиббанк" – 40,85-41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"Ощадбанк" – 45,05-45,95 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,10-45,95 грн

"Укрэксимбанк" – 45,10-45,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,53-10,68 грн

"Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн

"Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу и требованиям НБУ.

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