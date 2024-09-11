Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В отличие от евро и злотого – доллар дальше растет в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 11 сентября. Доллар вырос еще на 5 коп. Евро потеряло1 коп. Злотый – также 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,14 (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,37 (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,59 (-1 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "Ощадбанк" – 40,95-41,60 грн
- "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
- "УкрСиббанк" – 40,85-41,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "Ощадбанк" – 45,05-45,95 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "УкрСиббанк" – 45,10-45,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,10-45,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,53-10,68 грн
- "Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по финансовому мониторингу и требованиям НБУ.
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