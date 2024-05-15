Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар в четверг немного подешевеет.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 мая. Евро подорожает на 2 коп. Доллар упадет в цене на 10 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,57 грн (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,85 грн (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,03 грн (+0 коп.)

Напомним, НБУ прогнозирует рост инфляции. Темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.

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