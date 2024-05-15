Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар в четверг немного подешевеет.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 мая. Евро подорожает на 2 коп. Доллар упадет в цене на 10 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,57 грн (-10 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,85 грн (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,03 грн (+0 коп.)
Напомним, НБУ прогнозирует рост инфляции. Темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.
Читайте также:
- В Украине с 18 мая может наступить топливный коллапс: директор сети АЗС объяснил причину
- Курс валют на 15 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
- В Минэнерго спрогнозировали, насколько может увеличиться тариф на свет
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.