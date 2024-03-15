Курс валют на 18 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар подорожает, однако евро и злотый упадут в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 18 марта. По сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 15 марта, доллар прибавит в цене, однако евро и злотый немного подешевеют.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 38,79 грн (+11 коп.)

Курс евро

1 евро — 42,24 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 9,83 грн (-1 коп.).

Напомним, результаты исследования показали, что в зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев. А расходы на продукты питания и необходимые для жизни платежи более чем вдвое превышают средний мировой показатель.

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