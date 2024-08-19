Курс валют на 19 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 19 августа установил официальный курс доллара на уровне 41,21 грн. Он подорожал на 8 копеек.

Об этом сообщил Нацбанк.

Евро в это время подешевел на 1 копейку и стоит 45,29 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,6 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 41 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,45 грн. Продают по 45,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,60 грн

"УкрСиббанк" – 44,95-45,55 грн

"Укрэксимбанк" – 44,85-45,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,45-10,75 грн

Почему люди начинают забирать из банков сбережения, что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Доллар и евро в Украине резко подорожали!

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