Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый сильно потеряли в цене. Впрочем, доллар растет дальше.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 2 октября. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро потерял 44 коп, а злотый уменьшился на 12 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,24 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,71 (-44 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,66 (-12 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,55 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"УкрСиббанк" – 45,60-46,50 грн

"Укрэксимбанк" – 45,60-46,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,55-10,85 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Как сообщалось, "Укрпочта" и "Новая почта" увеличили стоимость своих услуг. В частности, "Новая почта" обновит тарифы на доставку документов, посылок и грузов.

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