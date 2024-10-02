Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый сильно потеряли в цене. Впрочем, доллар растет дальше.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 2 октября. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро потерял 44 коп, а злотый уменьшился на 12 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,24 (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,71 (-44 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,66 (-12 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,00-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
- "Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн
- "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
- "УкрСиббанк" – 45,60-46,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,60-46,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,55-10,85 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Как сообщалось, "Укрпочта" и "Новая почта" увеличили стоимость своих услуг. В частности, "Новая почта" обновит тарифы на доставку документов, посылок и грузов.