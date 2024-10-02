"Байер" одержал победу над "Миланом" во втором туре Лиги чемпионов (видео)

"Фармацевты" выиграли второй поединок подряд на старте главного евротурнира.

"Байер" на своем поле минимально обыграл "Милан" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 1:0 .

Подопечные Хаби Алонсо могли выходить вперед в середине первого тайма, но гол Виктора Бонифейса на 21-й минуте отменили после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Так что первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины встречи чемпион Германии таки распечатал ворота итальянского соперника – на 51-й минуте Бонифейс удачно сыграл на добивании после того, как голкипер "россонери" Майк Меньян парировал удар Джереми Фримпонга.

Сил ответить на пропущенный мяч и спастись от поражения у подопечных экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки не нашлось.

Обзор матча "Байер" – "Милан"

После этой победы "Байер" (6 очков) поднялся на третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Милан" находится только на 29-й позиции, не имея ни одного зачетного пункта.

Отметим, что в первом туре самого престижного евротурнира "Байер" разгромил нидерландский "Фейеноорд" (4:0), а "Милан" уступил английскому "Ливерпулю" (1:3).

В третьем туре Лиги чемпионов "фармацевты" 23 октября на выезде сыграют против французского "Бреста", а "россонери" днем ранее примут бельгийский "Брюгге".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

"Арсенал" без Зинченко уверенно обыграл ПСЖ в матче второго тура Лиги чемпионов (видео)

Шахтер – Аталанта: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Хоффенхайм – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы