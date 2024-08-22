Курс валют на 22 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар немного снизился, но стоимость евро растет дальше.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 22 августа. Доллар потерял 5 коп. Евро подскочил на 7 коп, а злотый – уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,29 (-5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,89 (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,71 (-2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,45-46,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн
- "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн
Как сообщалось, Верховная Рада не будет голосовать за законопроект по повышению ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился. Одно из изменений – авансовый налог для АЗС.
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