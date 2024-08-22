Курс валют на 22 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар немного снизился, но стоимость евро растет дальше.

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 22 августа. Доллар потерял 5 коп. Евро подскочил на 7 коп, а злотый – уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,29 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,89 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,71 (-2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрэксимбанк" – 45,45-46,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

Как сообщалось, Верховная Рада не будет голосовать за законопроект по повышению ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился. Одно из изменений – авансовый налог для АЗС.

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