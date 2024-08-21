Курс валют на 21 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта продолжает расти в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 21 августа. Доллар добавил еще 4 коп. Евро подскочил на 21 коп., а злотый — вырос на 5 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,34 (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,81 (+21 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,73 (+5 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,45-46,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн
- "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн
Как сообщалось, в Украине поднимутся цены на билеты. Клиенты смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение "Укрзализныци" и на новом сайте, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.
Читайте также:
- Курс валют на 20 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Закон о повышении налогов отложили до осени: какие изменения готовят украинцам
- Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты ко Дню Независимости