Курс валют на 21 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 21 августа. Доллар добавил еще 4 коп. Евро подскочил на 21 коп., а злотый — вырос на 5 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,34 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,81 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,73 (+5 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрэксимбанк" – 45,45-46,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,50-10,67 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

Как сообщалось, в Украине поднимутся цены на билеты. Клиенты смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение "Укрзализныци" и на новом сайте, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

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