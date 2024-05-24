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Курс валют на 24 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 24 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 24 мая / Фото: УНИАН

Валюта стремительно подешевела.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 мая. Доллар прибавил 10 коп. Евро – 20 коп. Польский злотый – 6 коп.

Об этом сообщили   в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,92 грн (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,31 грн (+20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,15 грн (+6 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,60-40,20 грн
  • "ПУМБ" – 39,70-40,20 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,60-40,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,55-40,15 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,65-43,65 грн
  • "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 42,85-43,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 42,90-43,70 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,95-10,20 грн

Напомним, экономист Даниил Монин спрогнозировал, будет ли доллар в июне по 40 гривен. По его словам, до следующего месяца нацвалюта может немного девальвировать.

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