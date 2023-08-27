Курс валют на 27 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на воскресенье, 27 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Официальный курс евро и злотого за минувшие сутки также не изменился.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,65 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,85 грн (0 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 – 38,35 грн

"Сбербанк" – 37,95 – 38,75 грн

"Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,70 грн

"Райффайзен Банк" – 38,00 – 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 39,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 41,00 – 42,00 грн

"Сбербанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,40 грн

"Райффайзен Банк" – 41,40 – 42,60 грн

"ПУМБ" – 41,25 – 42,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,76 – 9,24 грн

"Сбербанк" – 8,80 – 9,35 грн

"Укрэксимбанк" – 9,00 – 9,45 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, ранее российский экономист Игорь Липсиц озвучил прогноз, когда "лопнет" рубль в России.

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