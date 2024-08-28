Курс валют на 29 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта резко пошла вниз.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 29 августа. Так, по сравнению с предыдущим днем, валюта подешевеет.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,25 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,87 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,67 грн (-10 коп.).

К слову, с 1 октября НБУ устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов между карточками физических лиц на полгода.

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