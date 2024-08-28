В Politico сообщили, когда Франция выдала ордера на арест Дурова и его брата

Платформа обмена сообщениями "не дала ответа" на поданный ранее судебный запрос.
Тайное расследование Telegram со стороны Франции началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая еще в марте.
Об этом пишет POLITICO со ссылкой на эксклюзивный документ.
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Как известно, речь идет об отказе Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми.
"Ордеры на арест были выданы после того, как платформа обмена сообщениями "не дала ответа" на более ранний судебный запрос по идентификации пользователя Telegram", – говорится в сообщении.
В документе также отмечается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями и в других случаях.
Также упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками".
Напомним, французская полиция арестовала Павла Дурова 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Это произошло после того, как пограничники предупредили судебные органы, что он прибывает на своем частном самолете из Азербайджана.
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