В Politico сообщили, когда Франция выдала ордера на арест Дурова и его брата

Тайное расследование Telegram со стороны Франции началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая еще в марте.

Об этом пишет POLITICO со ссылкой на эксклюзивный документ.

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Как известно, речь идет об отказе Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми.

"Ордеры на арест были выданы после того, как платформа обмена сообщениями "не дала ответа" на более ранний судебный запрос по идентификации пользователя Telegram", – говорится в сообщении.

В документе также отмечается "практически полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими властями и в других случаях.

Также упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками".

Напомним, французская полиция арестовала Павла Дурова 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Это произошло после того, как пограничники предупредили судебные органы, что он прибывает на своем частном самолете из Азербайджана.

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