Курс валют на 29 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 29 сентября установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает НБУ.

Евро за сутки снизилось меньше, чем на 1 копейку и стоит 38,55 грн.

Официальный курс польского злотого упал на 3 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,31 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,8 грн. Покупают за 38,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,8 грн. Продают по 41,8 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,25 – 41,25 грн

"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн

"УкрСиббанк" — 39,55 — 40,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,40 – 8,60 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,90 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.

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