Курс валют на 29 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел перед выходными.
Национальный банк Украины на 29 сентября установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.
Об этом сообщает НБУ.
Евро за сутки снизилось меньше, чем на 1 копейку и стоит 38,55 грн.
Официальный курс польского злотого упал на 3 копейки от уровня предыдущего дня и составил 8,31 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,8 грн. Покупают за 38,5 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,8 грн. Продают по 41,8 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн
"Сбербанк" — 37,45 — 38,30 грн
"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн
"УкрСиббанк" — 37,35 — 37,95 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн
"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
"Укрэксимбанк" – 40,25 – 41,25 грн
"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн
"УкрСиббанк" — 39,55 — 40,55 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,40 – 8,60 грн
"Сбербанк" — 8,25 — 9,00 грн
"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,90 грн
"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.