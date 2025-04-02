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Курс валют на 3 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна снова укрепилась по отношению к американскому доллару.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 3 апреля. Доллар потерял 6 коп. Тем временем евро прибавил 3 коп. Злотый – на 6 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,31 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро – 44,63 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,68 (+3 коп.)
Как сообщалось, теперь в Украине за онлайн-продажи без ФЛП грозит штраф - до 34 тысяч гривен.