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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
556
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 3 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна снова укрепилась по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Доллар.

НБУ установил курс валют на 3 апреля 2025 года. / © pixabay.com

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 3 апреля. Доллар потерял 6 коп. Тем временем евро прибавил 3 коп. Злотый – на 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,31 (-6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,63 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,68 (+3 коп.)

Как сообщалось, теперь в Украине за онлайн-продажи без ФЛП грозит штраф - до 34 тысяч гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
556
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