Магнитная буря 3 апреля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 3 апреля, снова фиксируют мощную магнитную бурю с КК-Индексом 5. Это сильная солнечная активность.

Об этом сообщается на ресурсе meteoagent , который мониторит активность солнца.

Заметим, что апрель начался с низкой активности Солнца. Специалисты фиксировали зеленый уровень, отвечающий низким магнитным бурям. Чего не скажешь о марте, который отличался мощной солнечной активностью. Практически в течение всего месяца был красный уровень опасности.

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Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.