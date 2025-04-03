ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1141
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 3 апреля: чего ожидать от солнечной активности

Речь идет о предварительном прогнозе специалистов

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 3 апреля, снова фиксируют мощную магнитную бурю с КК-Индексом 5. Это сильная солнечная активность.

Об этом сообщается на ресурсе meteoagent , который мониторит активность солнца.

Заметим, что апрель начался с низкой активности Солнца. Специалисты фиксировали зеленый уровень, отвечающий низким магнитным бурям. Чего не скажешь о марте, который отличался мощной солнечной активностью. Практически в течение всего месяца был красный уровень опасности.

Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.

Дата публикации
Количество просмотров
1141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie