- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1141
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 3 апреля: чего ожидать от солнечной активности
Речь идет о предварительном прогнозе специалистов
В четверг, 3 апреля, снова фиксируют мощную магнитную бурю с КК-Индексом 5. Это сильная солнечная активность.
Об этом сообщается на ресурсе meteoagent , который мониторит активность солнца.
Заметим, что апрель начался с низкой активности Солнца. Специалисты фиксировали зеленый уровень, отвечающий низким магнитным бурям. Чего не скажешь о марте, который отличался мощной солнечной активностью. Практически в течение всего месяца был красный уровень опасности.
Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.