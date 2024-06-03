Курс валют на 3 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта рванула вверх после выходных.

Национальный банк Украины на 3 июня установил официальный курс доллара на уровне 40,53 грн. Он подорожал на 3 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подскочил сразу на 17 копеек и стоит 43,98 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,31 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 40,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 44,3 грн. Продают по 44,7 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"УкрСиббанк" – 40,40-41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"УкрСиббанк" – 43,70-44,80 грн

"Укрэксимбанк" – 44,00-44,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Чего ждать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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