Курс валют на 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар продолжает расти.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 31 мая. Доллар прибавил еще 2 коп. Евро потерял 11 коп. Польский злотый уменьшился на 7 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,50 грн (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,81 грн (-11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,23 грн (-7 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "УкрСиббанк" – 40,30-41,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,35-40,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
- "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
- "УкрСиббанк" – 43,50-44,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,75-44,55 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,25-10,42 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн
Напомним, когда Национальный банк в начале мая объявил масштабную валютную либерализацию, ожидалось, что она повлияет на валютный рынок. Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский посоветовал стоит ли покупать валюту. В частности, он считает стремительное удорожание доллара ситуативным.