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Курс валют на 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 31 мая 2024 года. / Фото: УНИАН

Доллар продолжает расти.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 31 мая. Доллар прибавил еще 2 коп. Евро потерял 11 коп. Польский злотый уменьшился на 7 коп.

Об этом сообщили   в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 40,50 грн (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,81 грн (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,23 грн (-7 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
  • "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,30-41,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
  • "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
  • "УкрСиббанк" – 43,50-44,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,25-10,42 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Напомним, когда Национальный банк в начале мая объявил масштабную валютную либерализацию, ожидалось, что она повлияет на валютный рынок. Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский посоветовал стоит ли покупать валюту. В частности, он считает стремительное удорожание доллара ситуативным.

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