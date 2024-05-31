Курс валют на 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 31 мая. Доллар прибавил еще 2 коп. Евро потерял 11 коп. Польский злотый уменьшился на 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,50 грн (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,81 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,23 грн (-7 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"УкрСиббанк" – 40,30-41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"УкрСиббанк" – 43,50-44,50 грн

"Укрэксимбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,42 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Напомним, когда Национальный банк в начале мая объявил масштабную валютную либерализацию, ожидалось, что она повлияет на валютный рынок. Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский посоветовал стоит ли покупать валюту. В частности, он считает стремительное удорожание доллара ситуативным.

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