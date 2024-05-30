Курс валют на 30 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар продолжает расти дальше.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 мая. Доллар прибавил 9 коп. Евро потерял 5 коп. Польский злотый уменьшился на 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,48 грн (+9 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,92 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,30 грн (-4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,30-40,80 грн
- "УкрСиббанк" – 40,30-40,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,70-44,70 грн
- "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
- "УкрСиббанк" – 43,60-44,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,90-44,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,17-10,33 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн
Как сообщалось, курс доллара в Украине продолжает расти – гривна обновила исторический минимум. В обменниках стоимость доллара уже пересекла 41 гривну, а стоимость евро приблизилась к 45 грн.
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