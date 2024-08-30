Курс валют на 30 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 30 августа установил официальный курс доллара на уровне 41,19 грн. Он подешевел на 6 копеек.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро упал сразу на 17 копеек и стоит 45,7 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,65 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 46,1 грн. Продают по 45,95 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,40 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрэксимбанк" – 45,55-46,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,53-10,70 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

Ранее эксперт сообщил, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл, а на наличном рынке – от 40,90 до 42 грн/долл.

Доллар по 41, евро по 45! Будет ли расти курс валют в дальнейшем?

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