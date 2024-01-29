Курс валют на 30 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американская валюта подорожает, а вот европейская потеряет в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 января. Так, доллар по сравнению с предыдущим банковским днем вырастет сразу на 10 копеек.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 37,88 грн (+10 коп.)
Курс евро
1 евро – 41 грн (-5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,38 грн (+1 коп.).
К слову, ранее эксперт рассказал, стоит ли ожидать существенных изменений на валютном рынке в феврале 2024 года.
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