Курс валют на 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 31 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 11 коп. Злотый прибавил 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,28 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,23 грн. Покупают за 37,48 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн

"Райффайзен" – 37,10-37,55 грн

ПУМБ – 37,00- 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Ощадбанк" – 39,70 – 40,75 грн

"Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,75 грн

"Райффайзен" – 40,10 – 40,65 грн

ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,64 – 8,84 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Как сообщалось, на начало мая 2023 года статус безработного в Украине имеют 127 тысяч человек. Следует отметить, что это только зарегистрированные безработные, следовательно, их может быть гораздо больше. Большинство из них женщины – 72%. Официально безработных мужчин – 28%.

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