Курс валют на 31 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара с лета 2022-го находится на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 31 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 11 коп. Злотый прибавил 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,28 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,68 грн (+2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,23 грн. Покупают за 37,48 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн
- "Райффайзен" – 37,10-37,55 грн
- ПУМБ – 37,00- 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн
- "Ощадбанк" – 39,70 – 40,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,75 грн
- "Райффайзен" – 40,10 – 40,65 грн
- ПУМБ – 40,00 – 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,64 – 8,84 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Как сообщалось, на начало мая 2023 года статус безработного в Украине имеют 127 тысяч человек. Следует отметить, что это только зарегистрированные безработные, следовательно, их может быть гораздо больше. Большинство из них женщины – 72%. Официально безработных мужчин – 28%.
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