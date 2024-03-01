Курс валют на 4 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Все три валюты в понедельник прибавят в цене.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 4 марта. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей, доллар, евро и злотый подорожают.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,15 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,26 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,55 (+2 коп.).

Заметим, тренд по подорожанию доллара, похоже, становится постоянным, несмотря на периодические повышения и снижения курса. Финансовые аналитики считают, что такая тенденция продолжится из-за нескольких факторов, которые все больше будут влиять на девальвацию гривны.

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