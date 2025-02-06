Курс валют на 7 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 7 февраля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 10 копеек и составляет 41,48 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,48 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,97 (-43 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,21 (-13 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

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