Курс валют на 7 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 7 июня. Так, доллар, евро и злотый прибавят в цене несколько копеек.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,15 грн (+3 коп.);

Курс евро

1 евро – 43,62 грн (+2 коп.);

Курс злотого

1 польский злотый – 10,14 грн (+2 коп.).

Напомним, в мае в Украине спрос населения на покупку валюты вырос более чем на 4%. Эксперты объяснили, что в Украине сейчас выгоднее – продавать валюту или покупать.

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