Курс валют на 7 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс доллара вырастет после трехдневного понижения.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 7 июня. Так, доллар, евро и злотый прибавят в цене несколько копеек.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 40,15 грн (+3 коп.);
Курс евро
1 евро – 43,62 грн (+2 коп.);
Курс злотого
1 польский злотый – 10,14 грн (+2 коп.).
Напомним, в мае в Украине спрос населения на покупку валюты вырос более чем на 4%. Эксперты объяснили, что в Украине сейчас выгоднее – продавать валюту или покупать.
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