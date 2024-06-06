Столкновение поездов в Чехии: сообщили причину аварии

В Министерстве транспорта Чехии сообщили о причине аварии на станции Пардубице 5 июня, в результате которой столкнулись пассажирский и грузовой поезд. Установили, что пассажирскому поезду движение было запрещено.

Об этом в сети X написал министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Подробности

Сегодня в 7:30 на ключевом железнодорожном узле удалось возобновить движение по одной колее с пониженной скоростью. Ожидается, что поезда на магистральном железнодорожном коридоре еще будут задерживаться. Все подразделения работают на месте.

Как отмечается, после эвакуации пассажиров в здание вокзала Полиция Чехии и Железнодорожная инспекция приступили к расследованию причин аварии.

"По результатам проверки, у пассажирского экспресса сигнал светофора был пропущен в положение, запрещающее движение. Был ли это технический дефект, человеческая ошибка или сочетание обоих факторов, является предметом детального расследования, и конкретных выводов предусмотреть невозможно", — подытожил министр.

Напомним, в Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом. В результате четыре человека погибли и еще десятки получили ранения.

Читайте также: