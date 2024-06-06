Зіткнення потягів у Чехії: повідомили причину аварії

У Міністерстві транспорту Чехії повідомили про причину аварії на станції Пардубіце 5 червня, внаслідок якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяг. Встановили, що пасажирському потягу рух було заборонено.

Про це у мережі X написав міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Деталі

Сьогодні о 7:30 на ключовому залізничному вузлі вдалося відновити рух однією колією зі зниженою швидкістю. Очікується, що потяги на магістральному залізничному коридорі ще будуть затримуватися. Усі підрозділи працюють на місці.

Як зазначається, після евакуації пасажирів до будівлі вокзалу Поліція Чехії та Залізнична інспекція взялися до розслідування причин аварії.

"За результатами перевірки, у пасажирського експреса сигнал світлофора був пропущений у положення, що забороняє рух. Чи це був технічний дефект, людська помилка чи поєднання обох факторів, є предметом детального розслідування, і конкретних висновків передбачити неможливо", – підсумував міністр.

Нагадаємо, у Чехії пасажирський потяг, який прямував до України, зіткнувся з вантажним потягом. В результаті четверо людей загинули та ще десятки отримали поранення.

Читайте також: