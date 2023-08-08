Курс валют на 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс валюты на 8 августа от Нацбанка.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 8 августа. Стоимость доллара по отношению к гривне не изменилась.

Об этом сообщает финансовый портал Минфина.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн.

Курс евро

1 евро – 40,16 грн.

Курс злотого

1 польский злотый – 9,09 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,25 грн. Покупают за 37,40 грн. За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают по 41,35 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,70 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,93 – 9,17 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, доллар неожиданно стремительно обвалился – покупать или подождать.

Читайте также: