Курс валют на 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс валюты на 8 августа от Нацбанка.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 8 августа. Стоимость доллара по отношению к гривне не изменилась.
Об этом сообщает финансовый портал Минфина.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн.
Курс евро
- 1 евро – 40,16 грн.
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,09 грн.
В обменниках доллар продают в среднем по 37,25 грн. Покупают за 37,40 грн. За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают по 41,35 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,70 грн
- "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
- ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн
- "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,93 – 9,17 грн
- "Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
- ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн
Напомним, доллар неожиданно стремительно обвалился – покупать или подождать.
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