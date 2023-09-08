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Курс валют на 8 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 8 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на пятницу, 8 сентября. / Фото: УНИАН

И евро, и злотый перед выходными упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро потерял еще 14   коп, а злотый — 19 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,14 грн (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,53 грн (-19 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,25 – 37,86 грн
  • "Сбербанк" — 37,30 — 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,15 грн
  • "ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
  • "Сбербанк" — 40,20 — 41,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,40 грн
  • "ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,51 – 8,85 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн
  • "ПУМБ" – 8,75 – 9,25 грн

В обменниках доллар продают в среднем за 37,80 грн., покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагают 40,80 грн., продают за 41,30 грн.

Напомним, доллар неожиданно начал дешеветь. Заметная смена тренда началась 30 августа. Эксперты говорят, что "виновником" укрепления гривны стал Национальный банк.

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Дата публикации
Просмотры
642
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