Курс валют: сколько 4 августа стоят доллар и евро в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте 4 августа подешевел на 80 копеек – до 39,15 грн/долл., евро по отношению к гривне подешевел на 1 грн 55 копеек – до 39,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,45 грн/долл., евро – 38,55 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,04 грн., евро – 37,74 грн.

Также читайте Курс доллара изменится: эксперты озвучили свои прогнозы

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Читайте также: