Курс валют в Украине на 23 декабря: сколько стоят доллар и евро

В пятницу, 23 декабря, курс доллара на наличном рынке покупки не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки.

Курс валют на 23 декабря 2022 года

1 доллар США – 36,57

1 евро – 38,89

1 польский злотый – 8,36

10 российских рублей – 5,09

1 швейцарский франк – 39,48

В обменниках доллар подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже подорожал на 3 копейки. Курс евро по покупке снизился на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

Следует отметить, что согласно прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достичь 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

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