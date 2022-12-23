Курс валют в Украине на 23 декабря: сколько стоят доллар и евро

Нацбанк установил новый курс валют на 23 декабря.
В пятницу, 23 декабря, курс доллара на наличном рынке покупки не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки.
Курс валют на 23 декабря 2022 года
- 1 доллар США – 36,57
- 1 евро – 38,89
- 1 польский злотый – 8,36
- 10 российских рублей – 5,09
- 1 швейцарский франк – 39,48
В обменниках доллар подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже подорожал на 3 копейки. Курс евро по покупке снизился на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Следует отметить, что согласно прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достичь 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.
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