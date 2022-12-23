Курс валют в Україні на 23 грудня: скільки коштують долар та євро

Нацбанк України встановив новий курс валют на 23 грудня.
У п'ятницю, 23 грудня, курс долара на готівковому ринку купівлі не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки.
Курс валют на 23 грудня 2022 року
- 1 долар США – 36,57
- 1 євро – 38,89
- 1 польський злотий – 8,36
- 10 російських рублів – 5,09
- 1 швейцарський франк – 39,48
В обмінниках долар здешевшав на 1 копійку в купівлі, а у продажу здорожчав на 3 копійки. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.
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