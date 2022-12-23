Курс валют в Україні на 23 грудня: скільки коштують долар та євро

У п'ятницю, 23 грудня, курс долара на готівковому ринку купівлі не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки.

Курс валют на 23 грудня 2022 року

1 долар США – 36,57

1 євро – 38,89

1 польський злотий – 8,36

10 російських рублів – 5,09

1 швейцарський франк – 39,48

В обмінниках долар здешевшав на 1 копійку в купівлі, а у продажу здорожчав на 3 копійки. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

45,8 грн за долар, що буде з гривнею та бюджетом 2023 року? | Роксолана Підласа

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