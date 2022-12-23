Нідерланди виділять на підтримку України ще 2,5 млрд євро

Кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння, надання гуманітарної допомоги, ремонт та відновлення інфраструктури.

Нідерланди закладають на усі види підтримки України протягом наступного року 2,5 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр Марк Рютте.

"Стільки, скільки Росія продовжуватиме війну проти України, Нідерланди допомагатимуть Україні – військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським", – написав він у Twitter.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Нідерланди надали Україні лише військової допомоги на суму майже 1 млрд євро.

Раніше стало відомо, що Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярда на підтримку України. Зокрема, це фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби України протягом зимового періоду.

Також раніше Світовий банк надав Україні 60 млн доларів позики і стало відомо, на що будуть витрачені ці кошти.

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