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Нидерланды выделят в поддержку Украины еще 2,5 млрд евро

Нидерланды выделят в поддержку Украины еще 2,5 млрд евро

Фото: Associated Press

Средства будут направлены на закупку вооружения, оказание гуманитарной помощи, ремонт и восстановление инфраструктуры.

Нидерланды закладывают во все виды поддержки Украины в течение следующего года 2,5 млрд евро.

Об этом сообщил премьер Марк Рютте.

"Столько, сколько Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине – военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 млрд евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Только что подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским", – написал он в Twitter.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Нидерланды предоставили Украине только военную помощь на сумму почти 1 млрд евро.

Ранее стало известно, что Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины. В частности, это финансирование позволит обеспечить неотложные потребности Украины в течение зимнего периода.

Также ранее Всемирный банк предоставил Украине 60 млн долларов ссуды и стало известно, на что будут потрачены эти средства.

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