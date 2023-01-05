Курс валют в Украине на 5 января: евро снова подорожал

Национальный банк Украины на 5 января установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро в сутки подорожал на 26 копеек и стоит 38,79 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 9 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,31 грн.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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