Метинвест Ахметова начал поставлять стальные укрытия-тайники для портов и ТЭЦ

Группа «Метинвест» бизнесмена Ринат Ахметов приступила к поставкам наземных стальных укрытий для объектов критической инфраструктуры, в частности морских портов и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Об этом сообщил операционный директор компании Александр Мироненко во время конференции «Война 26: люди против машин» от издания «Украинская правда».

По его словам, новые наземные «тайники» имеют усиленные стенки и защищают персонал от обломков во время ракетных и дроновых атак. Такие укрытия уже установлены в украинских портах и ТЭЦ, где важно обеспечить непрерывность производственных процессов даже при обстрелах.

«Для энергоемкой и экспортоориентированной экономики критически важно, чтобы работали и порты, и энергетика. Поэтому мы помогаем обезопасить персонал на этих объектах, а также обустраиваем хранилища на собственных предприятиях», - отметил Мироненко.

Кроме того, компания реализует проект «Цитадель», предусматривающий строительство полноценных укрытий для гражданского населения. Одно хранилище уже построено в Бородянке Киевской области, еще несколько находятся на этапе строительства в Запорожье.

В «Метинвесте» подчеркивают, что главным преимуществом стальных укрытий является скорость монтажа: их можно установить за три-четыре недели, тогда как строительство бетонных аналогов длится до полугода. Компания ведет переговоры с общинами по расширению проекта и планирует в течение года установить не менее нескольких десятков таких объектов.

В общей сложности в рамках «Стального фронта Рината Ахметова» в ВСУ уже поставлено около 900 тайников.

