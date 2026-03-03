- Дата публікації
Метінвест Ахметова почав постачати сталеві укриття-криївки для портів та ТЕЦ
Група «Метінвест» бізнесмена Рінат Ахметов розпочала постачання наземних сталевих укриттів для об’єктів критичної інфраструктури, зокрема морських портів і теплоелектроцентралей (ТЕЦ).
Про це повідомив операційний директор компанії Олександр Мироненко під час конференції «Війна ʼ26: люди проти машин» від видання «Українська правда».
За його словами, нові наземні «криївки» мають посилені стінки та захищають персонал від уламків під час ракетних і дронових атак. Такі укриття вже встановлені в українських портах та на ТЕЦ, де важливо забезпечити безперервність виробничих процесів навіть під час обстрілів.
«Для енергоємної та експортоорієнтованої економіки критично важливо, щоб працювали й порти, й енергетика. Тому ми допомагаємо убезпечити персонал на цих об’єктах, а також облаштовуємо сховища на власних підприємствах», - зазначив Мироненко.
Окрім цього, компанія реалізує проєкт «Цитадель», що передбачає будівництво повноцінних укриттів для цивільного населення. Одне сховище вже зведено в Бородянці Київської області, ще кілька перебувають на етапі будівництва в Запоріжжі.
У «Метінвесті» підкреслюють, що головною перевагою сталевих укриттів є швидкість монтажу: їх можна встановити за три–чотири тижні, тоді як спорудження бетонних аналогів триває до пів року. Компанія веде перемовини з громадами щодо розширення проєкту та планує протягом року встановити щонайменше кілька десятків таких об’єктів.
В цілому в межах «Сталевого фронту Ріната Ахметова» до ЗСУ вже поставлено біля 900 криївок.