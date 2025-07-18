Можно ли выйти на пенсию в Украине раньше 60 лет

Кто может выйти на пенсию раньше

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В Украине общепринятый пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для получения пенсии по возрасту необходимо соответствующий страховой стаж.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 32 года страхового стажа. Если стаж меньше — от 22 до 32 лет — выйти на пенсию можно будет в 63 года.

В то же время, существуют определенные категории граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию, то есть раньше 60 лет. Об этом говорится в сообщениях Пенсионного фонда Украины. Эти возможности предусмотрены действующим законодательством и обладают четкими условиями.

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Кто в Украине может выйти на пенсию до 60 лет

Согласно статье 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на досрочный выход на пенсию сохраняется для лиц, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе работодателя при определенных обстоятельствах. К таким обстоятельствам относятся:

Изменения в организации производства и труде. Это может быть ликвидация, реорганизация или банкротство предприятия, что привело к сокращению штата работников.

Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья. В случаях, когда состояние здоровья работника не позволяет ему продолжать выполнять свои профессиональные обязанности и это подтверждено в установленном законодательством порядке (согласно пункту 2 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины).

Основные требования для досрочной пенсии

Для того чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, лицам, оказавшимся в подобных ситуациях, необходимо отвечать нескольким четко определенным требованиям.

В первую очередь, на день увольнения они должны иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере , предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 упомянутого Закона.

Также, до достижения стандартного пенсионного возраста (60 лет) на день увольнения должно остаться не более полутора лет .

Кроме того, важным условием является регистрация в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения .

И последнее, в течение семи дней с момента регистрации в центре занятости для лица не должно быть найдено работы, отвечающей его потребностям и запросам.

Процедура оформления досрочной пенсии

Если вы отвечаете указанным критериям, алгоритм действий по оформлению досрочной пенсии выглядит следующим образом:

Следует подать заявление в центр занятости с просьбой предоставить ходатайство в Пенсионный фонд Украины, подтверждающее соблюдение всех вышеперечисленных требований, а также о прекращении регистрации вас как безработного.

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После получения соответствующего ходатайства и прекращения регистрации в центре занятости (не ранее чем на следующий день после прекращения регистрации) необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Как и где подать документы в Пенсионный фонд

Подать документы для назначения пенсии можно удобным для вас способом: как лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua/).

Необходимые документы для назначения пенсии

Для назначения пенсии гражданам указанной категории необходимо подготовить следующие документы:

Трудовая книжка, копия приказа (распоряжения) об увольнении или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц. Эти документы подтверждают факт увольнения и его основание.

Ходатайство о досрочном выходе на пенсию. Этот документ кажется региональными, городскими, районными, горрайонными центрами занятости Государственной службы занятости (при назначении пенсии согласно пункту 6 части 1 статьи 115 Закона).

Документы учреждения здравоохранения. Если основанием для увольнения стало несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья, необходимо предоставить подтверждающие это соответствующие медицинские документы (при назначении пенсии согласно пункту 7 части 1 статьи 115 Закона).