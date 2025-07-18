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Можно ли выйти на пенсию в Украине раньше 60 лет
Кто в Украине может выйти на пенсию до 60 лет
В Украине общепринятый пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для получения пенсии по возрасту необходимо соответствующий страховой стаж.
В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 32 года страхового стажа. Если стаж меньше — от 22 до 32 лет — выйти на пенсию можно будет в 63 года.
В то же время, существуют определенные категории граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию, то есть раньше 60 лет. Об этом говорится в сообщениях Пенсионного фонда Украины. Эти возможности предусмотрены действующим законодательством и обладают четкими условиями.
Кто в Украине может выйти на пенсию до 60 лет
Согласно статье 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на досрочный выход на пенсию сохраняется для лиц, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе работодателя при определенных обстоятельствах. К таким обстоятельствам относятся:
Изменения в организации производства и труде. Это может быть ликвидация, реорганизация или банкротство предприятия, что привело к сокращению штата работников.
Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья. В случаях, когда состояние здоровья работника не позволяет ему продолжать выполнять свои профессиональные обязанности и это подтверждено в установленном законодательством порядке (согласно пункту 2 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины).
Основные требования для досрочной пенсии
Для того чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, лицам, оказавшимся в подобных ситуациях, необходимо отвечать нескольким четко определенным требованиям.
В первую очередь, на день увольнения они должны иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 упомянутого Закона.
Также, до достижения стандартного пенсионного возраста (60 лет) на день увольнения должно остаться не более полутора лет.
Кроме того, важным условием является регистрация в центре занятости в течение 30 календарных дней с даты увольнения.
И последнее, в течение семи дней с момента регистрации в центре занятости для лица не должно быть найдено работы, отвечающей его потребностям и запросам.
Процедура оформления досрочной пенсии
Если вы отвечаете указанным критериям, алгоритм действий по оформлению досрочной пенсии выглядит следующим образом:
Следует подать заявление в центр занятости с просьбой предоставить ходатайство в Пенсионный фонд Украины, подтверждающее соблюдение всех вышеперечисленных требований, а также о прекращении регистрации вас как безработного.
После получения соответствующего ходатайства и прекращения регистрации в центре занятости (не ранее чем на следующий день после прекращения регистрации) необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Как и где подать документы в Пенсионный фонд
Подать документы для назначения пенсии можно удобным для вас способом: как лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua/).
Необходимые документы для назначения пенсии
Для назначения пенсии гражданам указанной категории необходимо подготовить следующие документы:
Трудовая книжка, копия приказа (распоряжения) об увольнении или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц. Эти документы подтверждают факт увольнения и его основание.
Ходатайство о досрочном выходе на пенсию. Этот документ кажется региональными, городскими, районными, горрайонными центрами занятости Государственной службы занятости (при назначении пенсии согласно пункту 6 части 1 статьи 115 Закона).
Документы учреждения здравоохранения. Если основанием для увольнения стало несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья, необходимо предоставить подтверждающие это соответствующие медицинские документы (при назначении пенсии согласно пункту 7 части 1 статьи 115 Закона).